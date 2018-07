Hanoi (AFP) Weil er in den Straßen von Hanoi ausdauernd dem Mannschaftsbus von Arsenal London hinterherrannte, hat ein vietnamesischer Fußballfan eine Einladung in die britische Hauptstadt erhalten. "Es ist einfach unglaublich", sagte Vu Xuan Tien am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten Videoaufnahmen von seinem kilometerlangen Dauerlauf im Internet für Furore gesorgt: Mit einem Arsenal-Trikot bekleidet rannte der 20-Jährige unablässig neben dem Bus der Arsenal-Mannschaft her, die zu einem Gastspiel in Vietnam war.

