Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag kaum verändert aus dem Handel gegangen. Als Stütze sahen Beobachter nach anfänglichen Verlusten positive Nachrichten zur Liberalisierung der chinesischen Finanzmärkte.

Der Dax konnte sein vorheriges Minus fast komplett wettmachen und schloss nur 0,07 Prozent schwächer bei 8331,57 Punkten. Dank seines zuletzt starken Laufs schaffte der Leitindex auf Wochensicht einen Anstieg um knapp anderthalb Prozent. Bereits in der zweiten Juliwoche hatte er mit über fünf Prozent das größte Wochenplus des Jahres verzeichnet. Der MDax sank vor dem Wochenende um 0,14 Prozent auf 14 185,04 Punkte und der TecDax verlor 0,56 Prozent auf 991,97 Punkte.

Die neue Regierung Chinas macht ernst mit ihrer Ankündigung, wirtschaftliche Strukturreformen durchführen zu wollen: Die Notenbank People's Bank of China kündigte an, die landesweiten Zinssätze für Bankkredite nach unten hin freizugeben. "Nun können Chinas Unternehmen günstiger an Kredite kommen und Investitionen werden leichter", sagte ein Börsianer. "Das wiederum könnte auch der Weltwirtschaft insgesamt helfen."