Berlin (dpa) - Im Streit um das amerikanische Spähprogramm "Prism" hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hinter ihren Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) gestellt. Friedrich und auch Kanzleramtsminister Hans-Peter Pofalla (CDU) hätten ihr "vollstes Vertrauen", sagte Merkel am Freitag in Berlin.

Zugleich forderte sie von den Vereinigten Staaten nochmals Auskunft über das "Prism"-Programm. Derzeit könnten noch nicht alle Fragen beantwortet werden. "Die Arbeiten sind nicht abgeschlossen. Sie dauern an."

Merkel verwies darauf, dass US-Präsident Barack Obama eine Prüfung der deutschen Bitten zugesagt habe. "Ich kann doch nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanischen Partner Zeit für die Prüfung brauchen", sagte Merkel. "Mir hilft auch keine Zusage, die sich hinterher nicht als wahrheitsgemäß erweist. Insofern warte ich lieber." Der US-Geheimdienst NSA steht unter Verdacht, über das Internet und über Telefongespräche massenhaft Daten von deutschen Bürgern ausgekundschaftet zu haben.

Die Kanzlerin betonte, dass bei der Überwachung von Daten auch beim Kampf gegen den Terrorismus nicht alle technischen Möglichkeiten genutzt werden dürften. "Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nicht alles, was technisch machbar ist, darf auch gemacht werden." Stets müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. "Deutschland ist kein Überwachungsstaat", sagte Merkel. "Deutschland ist ein Land der Freiheit."

Erneut forderte sie die USA auf, bei Aktivitäten in Deutschland auch die deutschen Gesetze zu beachten. "Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten", sagte die CDU-Vorsitzende. "Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Das erwarte ich von jedem."