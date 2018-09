London (dpa) - Der weiter sinkende PC-Markt steht vor allem in Europa stark unter Druck.

Um ganze 21,1 Prozent sackte der Markt im zweiten Quartal in Westeuropa ab, wie aktuellen Zahlen des Marktforschers IDC zeigen.

In Deutschland ging der Absatz von Desktop-Rechnern und Laptops um 18,7 Prozent zurück. Infolge der schwierigen Wirtschaftslage sei der Markt in Südeuropa von der Talfahrt am stärksten betroffen. In Spanien etwa fiel der Absatz um satte 43,7 Prozent.

Weltweit hatten die Marktforschungsfirmen IDC und Gartner vergangene Woche einen Rückgang von 11 Prozent errechnet. Händler hätten zunächst ihre Bestände abverkauft. Auch im Juni, in dem traditionell viele Kunden für den anstehenden Schulanfang neue Hardware kaufen, habe es keine Erholung gegeben, erklärte Chrystelle Labesque von IDC.

Nutzer netzten eher auf mobile Geräte, mit denen sie immer im Internet unterwegs sein könnten, erklärte IDC-Analyst Maciej Gornicki. Auch wenn Hybrid-Geräte und ultradünne Notebooks mit Touch-Bildschirmen das Interesse der Kunden weckten, sei der Verkauf schwach gewesen. Vielen Verbrauchern seien die Geräte noch zu teuer. Auch Unternehmen zögerten ihre Entscheidung vielfach hinaus.

IDC-Presssemitteilung