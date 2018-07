Hamburg (AFP) Zwei Wochen nach ihrem Insolvenzantrag hat die deutsche Solarfirma Conergy einen Investor für Teile des Unternehmens vorgestellt. Der US-Finanzinvestor Kawa plant den Erwerb der globalen Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie der Marke "Conergy", wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde demnach von dem US-Investor, dem Conergy-Vorstand und dem vorläufigen Insolvenzverwalter unterzeichnet. Nicht Gegenstand der Vereinbarung sind die beiden Conergy-Produktionstöchter in Brandenburg.

