Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen Pläne der Europäischen Kommission ausgesprochen, die Atomenergie besonders zu fördern. "Deutschland hat dagegen gestimmt, und das unterstütze ich", sagte sie am Freitag in ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

