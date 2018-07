Berlin (AFP) - (AFP) Bahnreisende müssen wegen einer Streckensperrung zwischen Berlin und Hannover aufgrund der Flut-Folgen auch weiterhin Verspätungen in Kauf nehmen. Wie die Deutsche Bahn am Freitag in Berlin mitteilte, gilt ab 29. Juli wie bereits angekündigt ein neuer Sonder-Fahrplan für den betroffenen Fernverkehr. Auf den ICE-Strecken Berlin-Hannover-Köln sowie München-Stuttgart-Frankfurt/Main-Berlin müssen Fahrgäste wegen der Umleitungen weiterhin mit einer Stunde mehr Fahrzeit rechnen. Die Bahn bietet diesen Fahrgästen ab August in der 2. Klasse deshalb kostenlose Tageszeitungen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.