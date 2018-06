München (AFP) Trotz der seit Wochen für die CSU im Bereich der absoluten Mehrheit liegenden Umfragewerte strebt CSU-Chef Horst Seehofer für die Landtagswahl weiterhin eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition in Bayern an. "Wir bleiben dabei. Daran wird sich auch nichts mehr ändern bis zum 15. September", sagte Seehofer am Freitag in München vor Beginn des CSU-Parteitags vor Journalisten. Bis zur dann stattfindenden Wahl stehe für seine Partei "Bescheidenheit und harte Arbeit" an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.