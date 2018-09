München (AFP) Nur ein Bruchteil der Autokäufer in Deutschland würde sich einer Umfrage des ADAC zufolge schon heute ein Elektroauto kaufen. Rund 1,5 Prozent der Autofahrer zögen die Anschaffung eines Neufahrzeugs mit Elektroantrieb in Betracht, teilte der Automobilclub am Freitag in München unter Berufung auf eine Befragung unter 4000 Mitgliedern mit. Keines der befragten Clubmitglieder fahre bereits ein E-Auto.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.