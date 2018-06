Brüssel (AFP) Belgische und weitere europäische Bierbrauer klagen vor der EU-Kommission gegen eine Erhöhung der Biersteuer in Frankreich. Die Anfang des Jahres in Kraft getretene Steuererhöhung um 160 Prozent sei "diskriminierend", sagte der Präsident der Vereinigung der belgischen Bierbrauer, Sven Gatz, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Zum einen werde leichtes Bier in Frankreich nun "zehn Mal mehr besteuert als ein Glas Wein". Zum anderen falle die Steuererhöhung für kleine Brauereien niedriger aus. Dies schade großen Braukonzernen etwa aus Belgien, Dänemark oder den Niederlanden.

