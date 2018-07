München (dpa) - Nach zweimonatiger Pause startet heute die 2. Fußball-Bundesliga in ihre neue Spielzeit. Zum Auftakt kommt es am Abend unter anderem zum Duell zwischen dem FC St. Pauli und 1860 München. Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth empfängt am Sonntag Aufsteiger Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf erwartet am Montag zum Abschluss des ersten Spieltages Energie Cottbus. Auf die Mitfavoriten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln warten zum Auftakt Auswärtsaufgaben: Die Pfälzer müssen beim SC Paderborn antreten, die Rheinländer bei Dynamo Dresden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.