Buenos Aires (SID) - Juan Sebastián Verón gibt sein Comeback: Der ehemalige Kapitän der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft wird in der kommenden Saison noch einmal die Schuhe für den Erstligisten Estudiantes de la Plata schnüren und dabei sein Gehalt an die Nachwuchsabteilung des Klubs spenden. In der vergangenen Spielzeit hatte der 38-Jährige als Sportdirektor für seinen Heimatverein nahe der Hauptstadt Buenos Aires gearbeitet.

"Ich denke nicht, dass ich die Form von 2009 besitze", sagte Verón im Gespräch mit Radio Del Plata. Damals hatte der 73-malige Nationalspieler mit Estudiantes die Copa Libertadores gewonnen, den wichtigsten Vereinswettbewerb Südamerikas. "Aber ich bin noch immer motiviert, weil ich diesen Sport liebe."

Während seiner Karriere hatte Verón unter anderem in Italien für Lazio Rom und Inter Mailand gespielt, zudem stand er in England bei Manchester United und dem FC Chelsea unter Vertrag. Nach anhaltenden Rückenproblemen beendete Verón im vergangenen Jahr nach weiteren sechs Jahren bei Estudiantes eigentlich seine Laufbahn.