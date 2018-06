Frankfurt/Main (dpa) - Bert Trautmann ist tot. Der frühere Torwart starb nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes im Alter von 89 Jahren in seiner spanischen Wahlheimat in der Nähe von Valencia. Trautmann feierte seine größten Erfolge in England, wo er mit Manchester City 1956 den Pokal gewann. Weil er beim 3:1 im Endspiel im Londoner Wembley Stadion gegen Birmingham City in der Schlussphase trotz eines Genickbruches weiterspielte, wurde Trautmann auf der Insel zur Legende.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.