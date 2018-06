Sydney (dpa) - Manchester United lehnt einen Verkauf seines Starstürmers Wayne Rooney an den Premier-League-Konkurrenten FC Chelsea weiter ab.

"Die Position des Clubs hat sich nicht verändert", betonte United-Coach David Moyes bei einer Pressekonferenz in Sydney. Zuletzt hatte Chelseas Trainer José Mourinho offensiv um den 27 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler Rooney geworben.

Anstatt Topprofis abzugeben, strebt United hingegen den Erwerb weiterer Hochkaräter an. Moyes bestätigte Verhandlungen mit dem spanischen Mittelfeldspieler Cesc Fabregas vom FC Barcelona. "Ich bin hoffnungsvoll, dass wir in den nächsten Tagen mehr wissen", sagte Sir Alex Fergusons Nachfolger mit Blick auf die Personalie. "Wir versuchen intensiv, unseren Kader zu ergänzen und sind hoffnungsvoll, dass es einige gute Nachrichten in nicht zu ferner Zukunft geben wird."

