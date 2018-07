Nyon (SID) - Red Bull Salzburg mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Grasshopper Zürich mit Trainer Michael Skibbe haben in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation (30./31. Juli, 6./7. August) schwere Gegner zugelost bekommen. Der österreichische Fußball-Vizemeister aus Salzburg bekommt es mit dem nur unter Vorbehalt spielenden türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul zu tun, der Schweizer Rekordchampion aus Zürich spielt gegen Olympique Lyon.

Beide Teams waren bei der Auslosung ungesetzt und sind im Erfolgsfall potenzielle Gegner von Schalke 04 in den Play-off-Spielen um den Einzug in die lukrative Gruppenphase. Rangnick war in zwei Amtszeiten selbst Trainer auf Schalke.

Insgesamt zehn Teams spielen die fünf Gegner für die gesetzten Play-off-Teilnehmer aus. Neben Schalke sind dies der FC Arsenal mit den deutschen Nationalspielern Lukas Podolski und Per Mertesacker, der AC Mailand, Real Sociedad San Sebastian und die Portugiesen von Pacos Ferreira. Die Play-offs finden am 20./21. und 27. August statt.

Nur unter Vorbehalt wurde am Freitag Fenerbahce gezogen. Der 18-malige türkische Meister hatte sich am Donnerstag vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in die Auslosung geklagt, nachdem die Europäische Fußball-Union UEFA den Klub wegen Verstrickungen in einen Manipulationsskandal ausgeschlossen hatte. Am 28. August fällt der CAS eine endgültige Entscheidung.

Da das Play-off-Rückspiel einen Tag vor diesem Datum stattfindet, birgt der Fall Fenerbahce jede Menge Zündstoff. Sollte sich das türkische Team für diese Entscheidungsspiele qualifizieren und auch durchsetzen, könnte das unterlegene Team - theoretisch Schalke 04 - möglicherweise einen Tag später doch noch durch einen CAS-Entscheid in die Gruppenphase rutschen.

Allerdings weiß selbst die UEFA noch nicht genau, wie sie den Fall handhaben soll. Ein Sprecher bestätigte dem SID auf Anfrage, "dass die Vorgehensweise noch unklar" sei. Die Wettbewerbskommission des Verbandes werde voraussichtlich nach der dritten Qualifikationsrunde eine Entscheidung treffen, hieß es. Offenbar hofft die UEFA, dass sich das Problem noch von selbst löst.