Barcelona (dpa) - Tito Vilanova wird offenbar sein Traineramt beim FC Barcelona aufgeben. Spanische Medien berichten über einen bevorstehenden sofortigen Rücktritt des Coaches aus gesundheitlichen Gründen.

Der spanische Fußball-Meister hat für 20.30 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Clubchef Sandro Rosell und Sportdirektor Andoni Zubizarreta eingeladen. Der 44 Jahre alte Vilanova war im Vorjahr an Ohrspeicheldrüsenkrebs erkrankt und deshalb in der vergangenen Saison mehrere Monate ausgefallen.

Erst im Sommer 2012 hatte der frühere Co-Trainer beim FC Barcelona die Nachfolge von Josep Guardiola als Cheftrainer angetreten. In der Primera Division führte er die Katalanen zum Meistertitel. In der Champions League scheiterte Barça im Halbfinale am FC Bayern München. In den spanischen Medien wird der jetzige Co-Trainer Joan Francesc Ferrer - kurz Rubi genannt - als Nachfolger Vilanovas gehandelt.