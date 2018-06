Barcelona (dpa) - Tito Vilanova hat sein Traineramt beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona aufgegeben. Aus gesundheitlichen Gründen wird der 44-Jährige das Starensemble um Lionel Messi, Xavi und Neymar nicht mehr betreuen, verkündete Club-Präsident Sandro Rosell bei einer Pressekonferenz.

"Die neuesten Untersuchungen haben ergeben, dass Tito eine Behandlung durchführen muss, die unvereinbar mit der Ausübung der Trainertätigkeit ist", sagte Rosell. Vilanova stehen weitere Behandlungen wegen seiner Krebserkrankung bevor, die 2012 wieder ausgebrochen war und ihn in der Vorsaison zu einer mehrmonatigen Pause gezwungen hatte.

Der Nachfolger Vilanovas soll erst in den kommenden Tagen ernannt werden. Das Testspiel am Samstag gegen Legia Danzig wurde abgesagt. Am kommenden Mittwoch ist Barça zu Gast beim FC Bayern München. Spanischen Medien zufolge gilt der international unbekannte Joan Francesc Ferrer als Kandidat. Er war erst vor wenigen Tagen als Assistenzcoach engagiert worden.