London (AFP) Die britische Polizei geht Berichten nach, wonach einer der mutmaßlichen Mörder eines Soldaten in London im Gefängnis angegriffen wurde. Britischen Medien zufolge wurden dem 28-jährigen Michael Adebolajo am Mittwoch beide Schneidezähne ausgeschlagen. Ein Sprecher der Gefängnisverwaltung sagte lediglich, die Polizei ermittle wegen eines "Vorfalls" am 17. Juli in der Haftanstalt Belmarsh. Weitere Details würden nicht angegeben, da die Untersuchungen noch liefen, sagte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.