Kiel (SID) - Der ehemalige deutsche Handball-Nationalspieler Christian Zeitz wird auch in der kommenden Saison für den Rekordmeister THW Kiel spielen. Wie der THW am Freitag mitteilte, sei der seit Wochen andauernde Zwist zwischen beiden Parteien in einem offenen Gespräch mit dem Spieler, Trainer Alfred Gislason sowie den THW-Geschäftsführern Stefan Adam und Klaus Elwardt beendet worden.

Linkshänder Zeitz hat einen ab 2014 gültigen Vertrag beim ungarischen Spitzenklub MKB Veszprem unterschrieben. Er kritisierte die medizinische Abteilung des Vereins und fühlte sich zudem in den Vertragsverhandlungen mit dem THW schlecht behandelt. Demnach hätte ihm Klaus Elwardt "kein faires Angebot" unterbreitet. Das Gehalt, das Elwardt ihm angeboten hätte, sei nur als Bitte zu verstehen gewesen, den Verein zu verlassen. Zeitz sprach von einem "Alibi-Angebot" und der "logischen Konsequenz der letzten Monate", den Verein sofort zu verlassen.

Dieses Thema ist nun vom Tisch. "Die Unstimmigkeiten zwischen dem THW Kiel und Christian Zeitz sind im Rahmen eines kontroversen, aber auch sehr konstruktiven Dialogs beidseitig ausgeräumt worden. Wir sind froh, dass wir rechtzeitig vor Beginn der Saison-Vorbereitung dieses Thema endgültig zu den Akten legen können", erklärten nun Elwardt und Adam. "Christian wird seinen Vertrag in Kiel erfüllen und in den kommenden Monaten alles für den THW geben, da sind wir uns absolut sicher. Am Saisonende wird er sich dann würdig von seinen Fans verabschieden können."

Auch Christian Zeitz, ein Spieler, der auf dem Platz zwischen Genie und Wahnsinn schwankt, war erleichtert: "Mit meinem Wechsel nach Veszprem beschäftige ich mich erst zur kommenden Saison. Jetzt beginnt die Vorbereitung mit dem THW Kiel, ich bin wieder fit und ich werde alles dafür tun, um mit unserem Team um Titel zu kämpfen."