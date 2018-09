Ottawa (AFP) - (AFP) Fast zwei Wochen nach der verheerenden Zugexplosion in der kanadischen Kleinstadt Lac-Mégantic hat die Polizei vier weitere Leichen in den Trümmern gefunden. Das gab Michel Forget von der Polizei der Provinz Québec am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Insgesamt wurden damit seit dem Unglück 42 Todesopfer geborgen. Nach Angaben eines Gerichtsmediziners wurden bislang 19 von ihnen identifiziert.

