New York (dpa) - Die Ratingagentur Moody's droht den USA

nicht mehr mit der Aberkennung ihrer Topbonität. Der Ausblick für das

Rating wurde von "negativ" auf "stabil" angehoben. Das teilte Moody's in New York mit. Gleichzeitig wurde die Bestnote "AAA" bestätigt. Moody's hatte im August 2011 den Ausblick für das Rating auf "negativ" gesetzt.

