Luxemburg (AFP) Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Luxemburg ist der 20. Oktober jetzt auch offiziell als Termin für Neuwahlen festgelegt worden. Staatschef Großherzog Henri beschloss am Freitag außerdem, dass das Kabinett bis zum 7. Oktober weiterarbeiten soll und auch das Parlament erst an diesem Tag aufgelöst wird. Die Neuwahlen sollten "verhindern, dass die Institutionen unnötig lang in ihrer Handlungsfähigkeit behindert werden", hieß es in einer Mitteilung des Herzogspalasts.

