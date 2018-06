Amman (AFP) US-Außenminister John Kerry hat eine neue Runde direkter Nahost-Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern angekündigt. Verhandlungsdelegationen beider Seiten sollten in der kommenden Woche in Washington zusammenkommen, sagte Kerry am Freitagabend in der jordanischen Hauptstadt Amman. Kerry ist zum sechsten Mal seit seinem Amtsantritt im Februar im Nahen Osten, um die seit drei Jahren unterbrochenen Direktverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern wieder in Gang zu setzen.

