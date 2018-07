Duisburg (dpa) - Auf dem damaligen Gelände der Duisburger Loveparade ist zum dritten Jahrestag der Katastrophe eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die 21 Toten fertiggestellt worden. Eine Gedenktafel und 21 Kreuze stehen im Mittelpunkt der Anlage im alten Zu- und Abgangsbereich der Loveparade von 2010. Dort waren die jungen Menschen im Gedränge ums Leben gekommen. Am Jahrestag am 24. Juli wollen Betroffene aus fünf Ländern zum Gedenken nach Duisburg kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.