München (dpa) - Acht Wochen vor der bayerischen Landtagswahl hat CSU-Chef Horst Seehofer seine Partei auf einen harten Wahlkampf eingeschworen - und vor Überheblichkeit gewarnt. Zu Übermut bestehe überhaupt kein Anlass, sagte Seehofer kurz vor Beginn des CSU-Parteitags in München. Man wisse, wie schnell sich Stimmungen verändern könnten. Deshalb seien in den Wochen bis zur Wahl am 15. September Bescheidenheit und harte Arbeit angesagt. Im Zentrum des Parteitags steht die offizielle Verabschiedung des CSU-Wahlprogramms "Bayernplan".

