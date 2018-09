Berlin (SID) - Die vierjährige Stute Berlin Berlin ist nach ihrem überraschenden Sieg im Idee-Hansa-Preis auf der Galopprennbahn in Hamburg am 30. Juni positiv auf den Arzneistoff Omeprazol getestet worden. Das teilte das Gestüt Görlsdorf am Freitag mit. Die B-Probe wird derzeit in Newmarket ausgewertet.

"Ich bin völlig verzweifelt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Stute kurz vor oder nach dem Rennen Omeprazol bekommen haben soll", sagte Trainer Markus Klug. Das Medikament wurde Berlin Berlin von der Tierärztin zur Behandlung von Magengeschwüren verordnet. Die Behandlung wurde ordnungsgemäß in das Medikamenten-Buch eingetragen. Es wurde acht Tage vor dem Start in Hamburg abgesetzt. Berlin Berlin gewann den mit 70.000 Euro dotierten Idee-Hansa-Preis als 230:10-Außenseiterin.

Ein für Sonntag geplanter Start von Berlin Berlin im mit 175.000 Euro dotierten Großen Preis von Berlin wurde abgesagt. "Ich vertraue dem Trainer und glaube nicht, dass hier vorsätzlich getäuscht wurde. Wir sind am Boden zerstört. Wir hatten uns so auf das Rennen in Hoppegarten gefreut", sagte Gestüt Görlsdorf-Eignerin Heike Bischoff.