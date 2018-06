Sotschi (SID) - Die Stars aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sind bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi dabei. Die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA gaben am Freitag bekannt, dass mit dem Weltverband IIHF sowie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Einigung über die Teilnahme an Olympia 2014 in Russland erzielt worden sei.

"In der NHL sind die meisten internationalen Spieler im Profisport aktiv. Unsere herausragenden Akteure sind ungeheuer stolz darauf, ihre Länder auf der Weltbühne zu vertreten", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman. Damit geht das olympische Eishockey-Turnier (12. bis 23. Februar) seit Nagano 1998 schon zum fünften Mal nacheinander unter Beteiligung der NHL-Cracks über die Bühne.

Die kommende NHL-Saison wird vom 9. bis 26. Februar für die Winterspiele unterbrochen. "Es war aus vielen Gründen schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Aber sie wird von den Spielern - und noch viel wichtiger - von der großen Mehrheit der Fans geschätzt", so Bettman. Ob die NHL seitens des IOC eine Entschädigung erhält, da der Ligabetrieb während der Olympischen Spiele ruht, wurde nicht bekannt.

NHL-Vize Bill Daly hatte Sotschi bereits Mitte März einen zweitägigen Besuch abgestattet. Der stellvertretende Commissioner nahm sowohl die Stadien als auch das Olympische Dorf unter die Lupe und traf sich zu Gesprächen mit OK-, IIHF- und IOC-Vertretern.