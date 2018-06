Johannesburg (AFP) Der frühere Erzbischof Desmond Tutu hat Südafrikas schwerkranken Ex-Präsidenten Nelson Mandela am Tag nach dessen 95. Geburtstag im Krankenhaus besucht. "Dieser Mann hat die Gabe, nicht nur Südafrika, sondern die Welt von seinem Krankenbett aus zu vereinen", sagte Tutu am Freitag beim Verlassen der Klinik in Pretoria, wo der Anti-Apartheid-Kämpfer seit dem 8. Juni wegen einer hartnäckigen Lungenentzündung behandelt wird. Beide Männer sind für ihre Verdienste mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, doch Tutu zufolge verdankt Südafrika sein Selbstverständnis als "großes Land" allein Mandela.

