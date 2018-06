Washington (dpa) - Eines der drei Todesopfer der Bruchlandung in San Francisco ist nicht durch den Flugzeug-Crash gestorben, sondern

kurz danach von einem Feuerwehrauto überrollt worden. Mehrere Verletzungen der 16 Jahre alten Chinesin wiesen darauf hin, dass ein Fahrzeug sie überfahren habe, sagte ein Leichenbeschauer. Das berichtete die "Los Angeles Times". Zu dem Zeitpunkt sei sie noch am Leben gewesen. Der Flieger hatte bei dem Unfall vor zwei Wochen zu langsam und zu tief zur Landung angesetzt. 305 Menschen an Bord überlebten den Crash, Dutzende wurden verletzt.

