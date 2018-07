Istanbul (dpa) - Die Türkei kommt nicht zur Ruhe: In Istanbul ist die Polizei wieder gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Polizisten setzten rund um den zentralen Taksim-Platz Wasserwerfer und Plastikgeschosse ein, berichteten Augenzeugen. An den Protesten gegen die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan beteiligten sich wieder Hunderte. Das Wasser der Wasserwerfer war zeitweise mit einer Chemikalie versetzt, das ähnlich wie Tränengas wirkt. Demonstranten klagten über Beschwerden an den Augen und in den Atemwegen.

