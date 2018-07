Berlin (dpa) - Mit Kranzniederlegungen und einem feierlichen Rekruten-Gelöbnis vor dem Reichstag ist in Berlin an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 69 Jahren erinnert worden. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte den militärischen Widerstand

um Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Verteidigungsminister Thomas de Maizière versicherte in Berlin, der 20. Juli wirke in der Bundeswehr fort. Der mutige Widerstand gegen Diktaturen gehöre zum Erbe und zur Tradition der Bundeswehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.