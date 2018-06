Moskau (dpa) - Wie einen Volkshelden haben Hunderte Anhänger den Kremlkritiker Alexej Nawalny nach seiner vorläufigen Freilassung bei der Rückkehr nach Moskau gefeiert.

Mit lautem Jubel, Sprechchören und Blumensträußen begrüßte die Menge den 37-jährigen Anwalt nach der Ankunft aus der Stadt Kirow, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Der bekannte Blogger dankte noch auf dem Bahnhof in einer kurzen Ansprache für die Unterstützung.

"Wir sind eine starke Volksbewegung", rief Nawalny, der von seiner Frau Julia begleitet wurde. "Ich hatte nicht gedacht, dass wir so stark sind." Zugleich bestätigte Nawalny, dass er bei der Moskauer Bürgermeisterwahl am 8. September antreten werde. "Auf zur Wahl, wir werden gewinnen", versprach er. Die Menge antwortete in Sprechchören: "Nawalny ist unser Bürgermeister! Nawalny! Nawalny!"

Die Polizei sperrte den Jaroslawler Bahnhof im Zentrum der russischen Hauptstadt ab, auch Mitglieder der Anti-Terror-Einheit Omon waren im Einsatz. Zuvor hatte ein anonymer Anrufer angeblich vor einer Bombe im Bahnhof gewarnt.

Nawalny war am Donnerstag in Kirow in einem umstrittenen Prozess zu fünf Jahren Lagerhaft wegen Veruntreuung verurteilt worden. Am Freitag entließ ihn ein Gericht vorläufig wieder unter Auflagen, damit er an der Bürgermeisterwahl teilnehmen kann.

Bei seiner Rückkehr nach Moskau forderte der Oppositionspolitiker auch Freiheit für politische Gefangene wie den Ex-Ölmanager Michail Chodorkowski und die Pussy-Riot-Mitglieder Nadeschda Tolokonnikowa und Maria Aljochina.

