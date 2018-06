Barcelona (dpa) - Rekord-Weltmeister Thomas Lurz hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Barcelona die Bronzemedaille über fünf Kilometer gewonnen.

Der Würzburger musste Olympiasieger Oussama Mellouli aus Tunesien und dem Kanadier Eric Hedlin in einem spannenden Finish den Vortritt lassen. 1,8 Sekunden fehlten Lurz auf Gold. Damit riss auch die WM-Serie des 33-Jährigen über diese Strecke, über die er zuvor siebenmal nacheinander gesiegt hatte. Dennoch durfte sich Lurz über seine bereits 17. Weltmeisterschaftsmedaille freuen.

"Es geht in Ordnung so. Das ist gut. Ich bin zufrieden", sagte er. Bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Shanghai hatte Lurz über die selbe Strecke die erste Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gewonnen. Nun war es in der zweiten Entscheidung das erste Edelmetall von Barcelona. Am Vormittag hatte Isabelle Härle eine überraschende Bronzemedaille über die selbe Distanz als Fünfte um lediglich 1,5 Sekunden verfehlt. Weltmeisterin wurde die Amerikanerin Haley Anderson.

Auf Lurz war im Hafen der katalanischen Metropole wie so oft Verlass. Schon bei Olympia in London hatte er mit Silber über zehn Kilometer die einzige DSV-Medaille der Spiele eingefahren.

DSV-Porträts der deutschen WM-Teilnehmer

WM-Homepage/engl.

WM-Zeitplan