San Francisco (SID) - Nach einer weiteren Solofahrt hat das Team Luna Rossa in der Herausforderer-Runde des 34. America's Cup den dritten Punkt verbucht. Am Samstag hätten die Italiener eigentlich gegen das schwedische Artemis-Team segeln sollen, dieses wartet nach einer Havarie im Mai aber weiter auf ein rennfertiges Boot.

Vor genau einer Woche hatte die Crew der Luna Rossa ihren Boykott beendet, im bisher einzigen wirklichen Duell in der Bucht von San Francisco aber gegen das Team New Zealand verloren. Luna Rossa hatte aus Protest gegen eine Regeländerung auf einen Start zunächst verzichtet. Am Sonntag kommt es zur zweiten Wettfahrt beidr Teams.

In der Gesamtwertung liegen weiter die Neuseeländer mit der Maximalausbeute von fünf Punkten vor Luna Rossa (3) und Artemis (0). Bei den Rennen wird der Gegner des Titelverteidigers, des US-Teams Oracle, ermittelt. Die Finalregatten finden vom 7. bis zum 21. September statt.