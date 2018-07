Hamburg (SID) - Der frühere Weltranglistenerste Roger Federer (31) ist beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum überraschend im Halbfinale gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Schweizer unterlag dem Qualifikanten Federico Delbonis aus Argentinien (ATP-Nr. 114) mit 6:7 (7:9), 6:7 (4:7) und verpasste damit die Chance auf seinen fünften Turniersieg in Hamburg. Delbonis trifft im Finale auf Fabio Fognini (Italien/Nr. 12), der das erste Halbfinale gegen Nicolas Almagro (Spanien/Nr. 3) mit 6:4, 7:6 (7:1) für sich entschieden hatte.

"Es war nicht unbedingt ein Fortschritt", sagte Federer, der zuletzt nach zehn Jahren erstmals aus der Top Vier der Weltrangliste gerutscht war: "Aber es gibt auch positive Aspekte. Ich hatte hier eine gute Woche mit vier guten Spielen. Es waren die Matches, die ich brauchte."

Der 17-malige Grand-Slam-Champion, der in diesem Jahr erst einen Turniersieg verbuchen konnnte, hatte in Hamburg 2002, 2004, 2005 und 2007 triumphiert.