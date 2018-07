Brüssel (AFP) Nach knapp 20 Jahren auf dem Thron hat der belgische König Albert II. am Sonntagvormittag offiziell abgedankt. Der 79-Jährige unterzeichnete im Königspalast in Brüssel die Abdankungsurkunde. Sein 53-jähriger Sohn Philippe folgt ihm auf den Thron. Gegen Mittag sollte er vor dem Parlament den Amtseid in den drei Landessprachen Französisch, Flämisch und Deutsch ablegen.

