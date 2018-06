Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss im ersten Pflichtspiel der Saison voraussichtlich ohne Neuzugang Johan Djourou auskommen. Der Innenverteidiger unterzieht sich nach Vereinsangaben am Dienstag einer kleinen Operation an der Leiste und fällt für zwei weitere Wochen aus. Die Norddeutschen spielen am 4. August (16.00 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist Schott Jena.

Auch ein Einsatz des Zugangs vom FC Arsenal im Bundesliga-Auftaktspiel eine Woche später bei Schalke 04 (17.30 Uhr/Sky) ist zumindest fraglich. Der Schweizer Nationalspieler Djourou hatte sich vor neun Tagen in einem Testspiel eine Adduktorenzerrung zugezogen und pausiert seitdem.