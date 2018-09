Athen (AFP) Eine Mehrheit der Griechen spricht sich einer Umfrage zufolge für eine Verkleinerung des Staatsdiensts aus. Insgesamt 60,6 Prozent von 1002 Befragten gaben in einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Untersuchung des Instituts Kapa an, hinter den Kürzungsplänen der Regierung zu stehen. Gegen das Vorhaben sprachen sich in der Umfrage vom Dienstag und Mittwoch 36 Prozent der Befragten aus. Zum Zeitpunkt der Befragung hatten noch große Proteste gegen den Plan stattgefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.