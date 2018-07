Bogotá (SID) - Der kroatische Tennisprofi Ivo Karlovic hat beim Turnier in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá seinen fünften Titel auf der ATP-Tour gewonnen und sich dabei von einer Hirnhautentzündung bestens erholt gezeigt. Der 34-Jährige setzte sich im Finale der mit knapp 640.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung gegen Lokalmatador Alejandro Falla mit 6:3, 7:6 (7:4) durch.

Der Weltranglisten-155. Karlovic hatte Mitte April die ersten Beschwerden verspürt. Erst drei Tage später wurde die Hirnhautentzündung diagnostiziert, anschließend legte die frühere Nummer 14 der Welt eine knapp dreimonatige Zwangspause ein. Nach seiner Rückkehr scheiterte der Kroate vor gut einer Woche im Viertelfinale von Newport/Rhode Island noch an John Isner (USA), in Bogotá gelang Karlovic nun sein erster Turniererfolg auf der Tour seit Juni 2008 in Nottingham.