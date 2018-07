Los Angeles (AFP) Superman und Batman treffen bald auf der Leinwand aufeinander. US-Regisseur Zack Snyder kündigte am Samstag (Ortszeit) im kalifornischen San Diego auf der Veranstaltung Comic Con einen neuen Film an, in dem beide Superhelden mitspielen sollen. Demnach hat der britische Schauspieler Henry Cavill bereits für die Superman-Rolle zugesagt. Er sei schon "sehr aufgeregt", wieder mit Cavill in der "Welt, die wir geschaffen haben", zu arbeiten, sagte Snyder dem US-Magazin "Variety".

