Rio de Janeiro (AFP) Nahe einem Schrein, den Papst Franziskus am Mittwoch in Brasilien besuchen will, ist ein Sprengsatz entschärft worden. Dies teilte die Armee am Montag mit. Der Wallfahrtsort Aparecida liegt zwischen den Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo.

