Rio de Janeiro (AFP) Papst Franziskus ist am Montag zur ersten Auslandsreise seiner Amtszeit in Brasilien eingetroffen. Am Flughafen der Metropole Rio de Janeiro wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche unter anderem von Staatschefin Dilma Rousseff erwartet. Der 76-jährige Argentinier reiste aus Anlass des katholischen Weltjugendtags nach Rio. An dem Großereignis sollen ab Dienstag bis zu 1,5 Millionen Menschen aus rund 170 Ländern teilnehmen, darunter etwa 1800 aus Deutschland.

