Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den Bau eines Braunkohle-Kraftwerks in Griechenland mit einer staatlichen Kreditgarantie fördern. Die grundsätzlichen Zusagen zum Bau des Braunkohle-Kraftwerkes Ptolemeida V in Griechenland seien den Antragstellern erteilt wurden, heißt es in einer AFP vorliegenden Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken. Die Linksfraktion kritisierte am Montag die Förderung des Kohlekraftwerks.

