Berlin (AFP) Im Euro-Hawk-Untersuchungsausschuss hat der frühere Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) die "Holschuld" eines Ressortchefs bei wichtigen Projekten hervorgehoben und damit die Erklärungen des aktuellen Ressortchefs Thomas de Maizière (CDU) in Frage gestellt. Wenn es - wie beim Drohnen-Projekt Euro Hawk - darum gehe, eine "substanzielle Fähigkeitslücke" zu schließen, dann könne der Vollzug nicht der Bürokratie überlassen werden, sagte Scharping am Montag in Berlin. "Ich muss mich regelmäßig informieren, Anstoß dazu geben, Fragen stellen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.