Luxemburg (AFP) Die Schuldenstände der Euro-Länder sind in den vergangenen Monaten gewachsen. Der durchschnittliche Schuldenstand in den 17 Ländern der Währungsunion lag im ersten Quartal des Jahres bei 92,2 Prozent der Wirtschaftskraft, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Im Vorquartal hatte der Wert noch bei 90,6 Prozent gelegen.

