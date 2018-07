Berlin (AFP) Der Softwarekonzern SAP gibt seine Doppelspitze wieder auf. Jim Hagemann Snabe werde seinen Posten als Vorstandssprecher bei der Hauptversammlung im Mai 2014 niederlegen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Wenn die Hauptversammlung dem zustimme, werde Bill McDermott von da an das Walldorfer Unternehmen alleine leiten. "Die SAP wird mit Bill als visionärer Führungspersönlichkeit und alleinigem Vorstandssprecher in guten Händen sein", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der SAP AG und Mitgründer des Unternehmens, Hasso Plattner.

