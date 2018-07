Brüssel (dpa) - Die EU-Außenminister beraten heute in Brüssel über die Einstufung der radikal-islamischen Hisbollah als Terrororganisation. Sie könnten entscheiden, den militärischen Arm der libanesischen Schiiten-Bewegung auf die EU-Terrorliste zu setzen. Damit würden beispielsweise die Konten der Organisation in Europa eingefroren. Die Hisbollah steht im Verdacht, Drahtzieher eines tödlichen Anschlags im vergangenen Sommer in Bulgarien zu sein. Auch die unruhige Lage in Ägypten, der Bürgerkrieg in Syrien und der Nahost-Friedensprozess stehen auf der Agenda.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.