Paris (AFP) Nach mehrtägigen Unruhen in der Pariser Vorstadt Trappes ist am Montag wieder weitgehend Ruhe eingekehrt. Die Lage in der Stadt mit rund 30.000 Einwohnern und den Gemeinden der Umgebung sei "unter Kontrolle", sagte der französische Innenminister Manuel Valls am Morgen dem Sender RTL. Nach der Kontrolle einer vollverschleierten Frau durch die Polizei war es dort seit Freitagabend zu Ausschreitungen gekommen.

