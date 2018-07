Kalmar (dpa) - Die Fußballerinnen aus Norwegen treffen im Halbfinale der Europameisterschaft in Schweden auf Dänemark. Der hohe Favorit aus Frankreich scheiterte am Montagabend in Linköping sensationell im Elfmeterschießen mit 2:4 an den Däninnen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden.

Der Außenseiter aus Skandinavien ging zunächst durch Johanna Rasmussen (24.) in Führung, ehe Louisa Necib (71.) per Foulelfmeter für die Französinnen in der regulären Spielzeit ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen behielt Anni Jensen am Ende die Nerven und verwandelte den entscheidenden Strafstoß sicher.

Das Halbfinale zwischen den Däninnen, die erst durch Losentscheid ins Viertelfinale gerutscht waren, und Norwegen steigt am Donnerstag in Norrköping.

Wenige Stunden vor Dänemark hatte Norwegen in Kalmar durch ein klares 3:1 (2:0) über Spanien die Vorschlussrunde erreicht. Die Tore für die überlegene Mannschaft von Even Pellerud erzielten Routinier Solveig Gulbrandsen (24.), die Spanierin Irene Paredes (43./Eigentor) und die für Turbine Potsdam spielende Ada Hegerberg (64.). Der spanische Gegentreffer durch Jennifer Hermoso in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

Frauen-EM auf UEFA-Homepage