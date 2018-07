Barcelona (dpa) - Der Argentinier Gerardo "Tata" Martino wird nach Medienberichten neuer Trainer des FC Barcelona. Wie die spanische Sportpresse übereinstimmend in ihren Online-Ausgaben meldete, erhält der 50-Jährige beim spanischen Meister einen Dreijahresvertrag.

Martino war als Nationaltrainer Paraguays erfolgreich gewesen und hatte zuletzt in seiner Heimat mit Newell's Old Boys, dem Jugendverein von Lionel Messi, den Landestitel geholt. Er tritt die Nachfolge von Tito Vilanova an, der Pep Guardiola vor einem Jahr bei den Katalanen abgelöst und in der vorigen Woche wegen seines Krebsleidens auf den Trainerposten verzichtet hatte.

